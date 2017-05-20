В Мелитополе подожгли здание горсовета

Минувшей ночью, около 3:40, в Мелитополе подожгли здание городского совета по улице Грушевского.
Как сообщает пресс-служба полиции Запорожской области, двое неизвестных бросили в помещение несколько бутылок с горючей жидкостью.
В результате выбиты два окна, пламенем повреждены входные двери. К счастью, никто не пострадал.
По факту начато уголовное производство по признакам ч.2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога). Санкция статьи предусматривает до 19 лет лишения свободы.