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Рубрика: Новости Мариуполя
20-05-2017, 13:55
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В Мариуполе прошли масштабные учения по территориальной обороне

На базе Кальмиусско-Никольского военкомата прошли занятия по территориальной обороне, в которых приняли участие подразделения четырех военкоматов: Мариупольского, Першотравневого, Волновахского и Кальмиусско-Никольского. Это первые в Донецкой области учения такого масштаба, сообщает пресс-служба горсовета.

Занятия прошли по семи блокам: разведподготовка, инженерная и полевая, вещественная подготовка, ТТХ оружия, оказание медицинской помощи, выживание в сложных условиях.

«Особое внимание будет обращаться на огневую подготовку и оказание медицинской помощи. Особенность этих учений - практические действия по захвату здания и освобождения заложников. Мы будем и в дальнейшем проводить такие мероприятия », - рассказал Донецкий областной военный комиссар, полковник Александр Сергеев.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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