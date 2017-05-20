В Мариуполе прошли масштабные учения по территориальной обороне

На базе Кальмиусско-Никольского военкомата прошли занятия по территориальной обороне, в которых приняли участие подразделения четырех военкоматов: Мариупольского, Першотравневого, Волновахского и Кальмиусско-Никольского. Это первые в Донецкой области учения такого масштаба, сообщает пресс-служба горсовета.

Занятия прошли по семи блокам: разведподготовка, инженерная и полевая, вещественная подготовка, ТТХ оружия, оказание медицинской помощи, выживание в сложных условиях.

«Особое внимание будет обращаться на огневую подготовку и оказание медицинской помощи. Особенность этих учений - практические действия по захвату здания и освобождения заложников. Мы будем и в дальнейшем проводить такие мероприятия », - рассказал Донецкий областной военный комиссар, полковник Александр Сергеев.