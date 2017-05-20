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Рубрика: Новости Украины и мира
20-05-2017, 14:30
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Госпогранслужба: в Украину запретили въезд около 40 российским артистам

По данным Госпогранслужбы, из-за поездок в Крым в Украину запрещен въезд около 40 российским артистам. В «черном» списке - Лолита Милявская, Юлия Самойлова, Наташа Королёва (гражданка РФ Наталья Порывай), Николай Добрынин, Людмила Артемьева и другие.

«Что касается артистов и других публичных деятелей из России, которые посещали Крым. На сегодняшний день мы выявили их около 40 человек. Мы очень благодарны за ту помощь, которую нам оказывают неравнодушные граждане Украины и правоохранительные органы», - рассказал глава Государственной пограничной службы Виктор Назаренко.

По его словам, всем им запрещен въезд на 3 года.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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