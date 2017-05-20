После запрета российских сайтов украинская аудитория Фейсбука за день увеличилась на 35%

После запрета в Украине российских сайтов многие пользователи решили «перейти» в другие социальные сети. В первую очередь, альтернативой «ВКонтакте» и «Одноклассникам» стал Фейсбук.

По данным аналитиков, всего за день украинская аудитория Фейсбука увеличилась на 35%.

«Проанализировав данные TNS KANTAR CMeter за второй день после объявления о блокировании российских ресурсов, становится четко видна тенденция устойчивого роста охвата Фейсбука», - говорится в сообщении TNS Ukraine.

Активнее всего пользуются нововведениями пользователи в возрасте 14-20 лет.

Кроме того, соцсеть Google+ почти удвоила охват аудитории в дневное время.