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Рубрика: Новости Мариуполя
20-05-2017, 15:11
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[Фото]

Мариуполь празднует День Европы

У главной европейской сцены собралось несколько десятков жителей города, чтобы принять участие в празднике. Перед собравшимися выступали лучшие творческие коллективы Мариуполя.

Люди приветствовали выступающих аплодисментами, наиболее активные горожане пустились в пляс.

На проспекте Мира перед Театральной площадью была организована культурно-информационная зона «Мариуполь европейский», где были установлены таблички с перечнем основных демократических достижений ведущих стран ЕС.

Непосредственно на ступеньках театра гости праздника могли воспользоваться возможностями фотозоны, где были установлены специальные экраны для фотосессий. Также горожане могли принять участие в раскрашивании карты Евросоюза.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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