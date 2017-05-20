Мариуполь празднует День Европы

У главной европейской сцены собралось несколько десятков жителей города, чтобы принять участие в празднике. Перед собравшимися выступали лучшие творческие коллективы Мариуполя.

Люди приветствовали выступающих аплодисментами, наиболее активные горожане пустились в пляс.

На проспекте Мира перед Театральной площадью была организована культурно-информационная зона «Мариуполь европейский», где были установлены таблички с перечнем основных демократических достижений ведущих стран ЕС.

Непосредственно на ступеньках театра гости праздника могли воспользоваться возможностями фотозоны, где были установлены специальные экраны для фотосессий. Также горожане могли принять участие в раскрашивании карты Евросоюза.