В Украине хотят запретить молоко, которое производится в частных домохозяйствах

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины намерено отказаться от молока второго сорта, которое производится в частных домохозяйствах.

«Около 25% молока, которое поступает к потребителям, производится именно домохозяйствами. Сейчас мы попали в ситуацию, когда должны принимать решения, отказываемся от молока второго сорта, которое производится в домохозяйствах. При этом мы понимаем, что тогда некоторым хозяйствам придется наращивать поголовье, чтобы производить молоко высшего качества», - отметил директор департамента продовольствия министерства Николай Мороз.

По его словам, потребители все чаще жалуются на качество такого молока. К тому же, почти во всех странах давно отказались от молока второго сорта, и теперь украинские производители не могут его продавать заграницу.

«Его долго не хотели запрещать, но мы должны понимать, что украинские молочные продукты будут не очень хорошего качества и тогда на мировых рынках нас не ждут. Этот вопрос будет подниматься отдельно в Минагрополитики в рамках проведения выставки Агро-2017 вместе с фермерами и экспертами», - добавил Мороз.