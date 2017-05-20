Смертельные развлечения: мариупольцы и полицейские беспокоятся за детей, которые играют в недостроенных высотках

В правоохранительные органы Мариуполя обратились обеспокоенные жители, которые увидели, как в недостроенной высотке на Восточном микрорайоне играют дети. Подростки бегают по крыше, разрушенным балконам и висят там вниз головой, и такая картина не только в этом здании, но и во всех районах города.

На место происшествия выехали правоохранители и застали в многоэтажке, среди строительного мусора, бутылок, сигарет и камней, трех 12-летних девочек. Со слезами на глазах они признались, что не впервые пришли сюда, и пообещали больше не рисковать своими жизнями и играть на обустроенных площадках, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Стражи порядка обеспокоены такими опасными играми подросткови взяли под контроль все недострои в Мариуполе. «Чтобы предупредить несчастные случаи среди детей, своевременно уберечь их и спасти от беды, руководством ГУНП в Донецкой области было принято решение давать нарядам, которые заступают на охрану общественного порядка, информацию о таких зданиях, местах скопления молодежи, чтобы они их постоянно проверяли. Хочется обратиться к родителям: они должны знать, где их дети проводят свой досуг, чем они занимаются и чем увлекаются. И обращаюсь ко всем жителям с просьбой не быть равнодушными. Если вы видите, что подростки проводят свое время на таких опасных объектах, обязательно обращайтесь в полицию, чтобы мы своевременно могли среагировать и спасти жизни детей», - призвала и.о. начальника ювенальной превенции управления превентивной деятельности ГУНП в Донецкой области Екатерина Шнейдер.