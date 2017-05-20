Rambler из-за санкций запускает украинскую версию сайта

Российская компания Rambler, которая также оказалась в санкционном списке Украины, решила запустить украинскую версию своего сайта. Теперь украинцы смогут пользоваться почтовым ящиком и читать новости на сайте с адресом rambler.ua.

В заявлении компании говорится: «Мы были, есть и остаемся сервисом вне политики, ориентированным на пользователей разных стран. Прежде всего мы являемся каналом коммуникации, технологией, обеспечивающей удобство и оперативность взаимодействия наших пользователей. Добро пожаловать на rambler.ua».

На сайте будут публиковаться главные новости Украины.

А владельцы почтовых ящиков смогут без проблем перенести все свои письма, данные и переписки.