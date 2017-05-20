vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1585 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
20-05-2017, 18:04
Просмотров: 1475
Комментариев: 0

Порошенко и Меркель провели переговоры в Берлине

Сегодня, 20 мая, президент Украины Петр Порошенко с рабочим визитом посетил Берлин, где встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Только что их переговоры завершились, и длились они немало – два с половиной часа.

«Завершились переговоры двух лидеров - президента Порошенко и канцлера Ангелы Меркель, которые длились более двух с половиной часов», - сообщил в Twitter посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

К слову, Порошенко также сегодня посетит мемориальный комплекс "Концентрационный лагерь Заксенгаузен" и почтит память жертв нацизма. Запланирована его встреча с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Расмуссеном.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Госпогранслужба: в Украину запретили въезд около 40 российским артистам

Среди них - Лолита Милявская, Юлия Самойлова, Наташа Королёва, Николай Добрынин, Людмила Артемьева и другие

Китай готов ввести безвиз для Украины

…а также создать зону свободной торговли


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»