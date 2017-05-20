Порошенко и Меркель провели переговоры в Берлине

Сегодня, 20 мая, президент Украины Петр Порошенко с рабочим визитом посетил Берлин, где встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Только что их переговоры завершились, и длились они немало – два с половиной часа.

«Завершились переговоры двух лидеров - президента Порошенко и канцлера Ангелы Меркель, которые длились более двух с половиной часов», - сообщил в Twitter посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

К слову, Порошенко также сегодня посетит мемориальный комплекс "Концентрационный лагерь Заксенгаузен" и почтит память жертв нацизма. Запланирована его встреча с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Расмуссеном.