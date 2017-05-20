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Рубрика: Новости Мариуполя
20-05-2017, 18:31
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В Мариуполе задержали «экстрасенсов», которые снимали «порчу» за золото пенсионеров

В Мариуполе задержали брата с сестрой, которые грабили доверчивых пенсионеров. Злоумышленники выбирали в жертвы женщин и заявляли, что на них порча на смерть. В качестве доказательств показывали яйцо и пучок волос.

Чтобы избавиться от страшного проклятия, женщины должны были достать все свое золото, а «гадалка» потом на него шептала. Но вместе с несуществующей порчей исчезали и «экстрасенсы», и золото, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

В правоохранительные органы уже обратились 6 жертв мошенников, но, вероятно, их число намного больше. Если вы или ваши близкие пострадали по аналогичной схеме, обязательно обратитесь в полицию. Это поможет установить реальное количество потерпевших и собрать мощную доказательную базу вины злоумышленников.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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