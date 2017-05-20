С 1 января военным пенсионерам обещают значительно повысить пенсию

С 1 января правительство обещает повысить пенсии военным пенсионерам, а их в Украине более 2 миллионов. Причем выплаты собираются увеличить значительно, но насколько – неизвестно.

«Более 2 млн пенсионеров - это военные пенсионеры. По ним будет отдельный закон, и по военным пенсионерам с 1 января следующего года будет значительное увеличение пенсий», - заявил в эфире телеканала «112 Украина» министр юстиции Павел Петренко.

По его словам, с 1 ноября повышение ждет еще более 5,5 миллионов пенсионеров – но только если Рада проголосует за пенсионную реформу.

«Если человек работал в бюджетной сфере и вышел на пенсию в 2008 году, это может быть врач или педагог, у него сейчас средняя пенсия 1467 грн из расчета той заработной платы 2007 года. После этой пенсионной реформы пенсия точно увеличивается примерно на 1000 грн для бюджетника. То есть будет около 2300 грн с 1 октября, если будет проголосована наша пенсионная реформа - 5 млн 600 тыс. пенсионеров получат такое увеличение», - пояснил министр.