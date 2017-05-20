Из-за аномально холодного мая украинцы потеряют более половины урожая ягод и фруктов

Председатель ассоциации «Укрсадпром» Дмитрий Крошка на пресс-конференции заявил о потере в стране урожая ягод, фруктов и орехов в связи с похолоданиями и заморозками в конце апреля - начале мая.

В результате аномально холодного мая обмёрзла значительная часть потенциального урожая ягодных культур и фруктовых деревьев. Дмитрий Крошка пояснил: «В Украине катастрофа. В текущем году в Украине прогнозируется критическая ситуация с урожаем плодов, ягод и орехов. Общие потери могут составить 1–1,2 млн т, что составляет 50–60% среднего за последние годы объёма в 2 млн т. Оценка убытков ещё продолжается».

Хотя эти цифры и не окончательные, но ситуация очень тревожная. Более реалистичный прогноз можно будет составить после полного завершения формирования завязи, но не ранее чем через две-три недели…

Потери почти по всем косточковым культурам в целом по Украине ожидаются в районе 80%. Урожай ягод пострадал ещё более значительно, потери приближаются к 90%. Особенно это касается Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Черкасской, Львовской, Запорожской и Николаевской областей.

При этом рано цветущие растения пострадали в большей степени. По информации ассоциации, меньше пострадали груши и яблони, здесь нехватка урожая прогнозируется на уровне 40%. Однако урожай этих культур в таких областях, как Винницкая, Черновицкая, Черкасская – потерян полностью…

Не минула сия участь и орехоплодные культуры, хотя с ними обстановка выглядит лучшим образом. Так, потери в центральных и западных областях оцениваются на уровне 20%, а в южных районах – около 10%.

Аналогичную экспертную оценку дали и в Украинском клубе аграрного бизнеса. В частности, эксперт УКАБ Александр Донченко говорит: «Ситуация сложная. По нашим подсчётам, около 50% урожая фруктов и ягод мы потеряли».

Такое положение вещей, кроме недополучения витаминов и минеральных веществ украинскими гражданами из утерянных ягод и фруктов, грозит также резким снижением валютной выручки от продажи таких культур, ведь в прошлом году был существенно увеличен экспорт фруктовой продукции.

Если в прошлом году общий урожай косточковых культур (черешни, абрикосы, вишни, сливы, персики) и семечковых (яблоки, груши) составлял выше 2 миллионов тонн, то по прогнозам экспертов, нынешний результат будет вдвое меньше…