В Донецке обстреляли автостанцию, есть раненые

Российские СМИ сообщают о том, что сегодня днем в поселке Трудовские на западе Донецка под обстрел попала автостанция.
В результате ранения различной степени тяжести получили двое мужчин.
Пострадавших госпитализировали в больницу.
Российские СМИ сообщают о том, что сегодня днем в поселке Трудовские на западе Донецка под обстрел попала автостанция.
В результате ранения различной степени тяжести получили двое мужчин.
Пострадавших госпитализировали в больницу.
За день зафиксировано 16 обстрелов
В результате обстрелов