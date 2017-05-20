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Рубрика: Новости Донбасса
20-05-2017, 20:45
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В Донецке обстреляли автостанцию, есть раненые

Российские СМИ сообщают о том, что сегодня днем в поселке Трудовские на западе Донецка под обстрел попала автостанция.

В результате ранения различной степени тяжести получили двое мужчин.

Пострадавших госпитализировали в больницу.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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