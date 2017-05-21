В Донецкой области в карете «скорой помощи» умерла 5-летняя девочка

Вчера, 20 мая, в правоохранительные органы поступила информация о смерти 5-летнего ребенка в городе Часов Яр.

Как выяснилось, в тот день девочка была дома с отцом, который отдыхал после ночной смены, и 25-летним братом. В какой-то момент отец увидел, что дочке плохо, а рядом с ней увидел медицинские препараты, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Родители сразу же вызвали «скорую помощь», но реанимационные мероприятия, предпринятые врачами, результата не дали: девочка умерла по дороге в больницу.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство - с пометкой «несчастный случай») Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.