Ежегодно в третье воскресенье мая принято вспоминать людей, умерших от СПИДа. Это делается в том числе и для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблемам больных СПИДом и носителей ВИЧ-инфекции, а также к распространению этого заболевания в мире.

Впервые Всемирный день памяти жертв СПИДа (World Remembrance Day of AIDS Victims) отметили в американском Сан-Франциско в 1983 году. Через несколько лет появился символ движения против этой болезни. Им стала красная ленточка, приколотая к одежде, а также разноцветные полотна — квилты, сшитые из лоскутков ткани в память о множестве людей, ушедших из жизни. Эти атрибуты придумал в 1991 году художник Фрэнк Мур. И в настоящее время во Всемирный день памяти жертв СПИДа активисты этой акции и просто неравнодушные люди прикрепляют к своей одежде красные ленточки.

Согласно статистке Всемирной ассоциации здравоохранения, на планете живет более 42 миллионов человек, инфицированных вирусом имуннодефицита (ВИЧ), и каждый день эта цифра увеличивается еще на 14–15 тысяч. Большинство ВИЧ-инфицированных — молодые люди в возрасте до 30 лет. За последние 25 лет от СПИДа умерло около 25 миллионов человек.

Около двух третей всех заболевших СПИДом живут в Африке. По мнению некоторых ученых, на «черном континенте» каждый третий взрослый человек инфицирован ВИЧ; есть страны, где вирусом заражено более 90 процентов всего населения.

Именно в Африке, как полагают медики, СПИД появился впервые. Считается, что люди заразились им от зеленых обезьян. Первые упоминания о СПИДе появились в 1980-х, и вскоре это заболевание стали называть «чумой XX века».

Сегодня, в третье воскресенье мая, люди во всем мире вспоминают родных, близких, просто знакомых, умерших от СПИДа. Активисты движения против распространения ВИЧ проводят лекции и прочие просветительские мероприятия, направленные на то, чтобы предупредить людей о риске инфицирования и научить их избегать опасности. Также проводится немало памятных и благотворительных акций по всему миру.

Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития

21 мая 2003 года впервые отмечался Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития (World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development). В этой связи Генеральный директор ЮНЕСКО Коитиро Мацура обратился к международной общественности со следующим посланием:

«Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 20 декабря 2002 года в резолюции 57/249 «Культура и развитие» постановила провозгласить 21 мая Всемирным днем культурного разнообразия во имя диалога и развития и предложила всем государствам-членам, межправительственным органам, организациям системы Организации Объединенных Наций и соответствующим неправительственным организациям, среди прочего, информировать общественность о ценности и важности разнообразия культур и, в частности, содействовать с помощью просвещения и средств массовой информации осознанию позитивной роли культурного разнообразия. Устав ЮНЕСКО возлагает на нашу Организацию обязанность содействовать «сохранению своеобразия культуры» ее государств-членов...

Задачей ЮНЕСКО, как и ООН, не является организация культурной деятельности в мире. Однако, она может поддержать людей планеты в их чаяниях и надеждах. Именно в этом смысле должно восприниматься празднование 21 мая, которое объединяет нас сегодня. Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии — прекрасный инструмент диалога и развития. Каждый из нас должен стремиться к тому, чтобы плюрализм культур, благодаря установлению диалога между ними, стал нашим общим богатством. Только таким образом мы сможем избежать трагических конфликтов и добиваться устойчивого развития, гарантировать которое должны устойчивость разнообразия культур и продолжение конструктивного и бдительного диалога».

Однако, и данный факт также был отмечен в послании, в настоящее время Культуре угрожают самые разные факторы - в одном случае чрезмерная защита национальной самобытности создает угрозу для культуры различных меньшинств; в другом - религия оказывает давление на культуру; в третьем - практически во всех странах мира под воздействием глобализации исчезают языки, утрачиваются традиции, уязвимые культуры оказываются на обочине, а то и полностью исчезают. Поэтому опасность резкого сокращения широты культурного разнообразия весьма серьезна, а проблема сохранения культурного наследия для будущих поколений весьма актуальна.

Все эти факты и осознание их наличия и определили принятие в 2001 году Всеобщей декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии, которая сопровождается двадцатью основными направлениями Плана действий, и в которой предлагается новое понимание взаимосвязи между разнообразием, диалогом и развитием. Эти три понятия взаимосвязаны и позволяют учитывать и оптимизировать культурные ресурсы человечества.

Утвердив эту Декларацию, государства-члены ЮНЕСКО обязались признавать, защищать и активно пропагандировать блага, связанные с культурным разнообразием, на местном, национальном и международном уровнях. И сегодня этот праздник отмечается во многих странах мира, что позволяет людям глубже осознать ценности культурного разнообразия и дает возможность развивать сотрудничество между народами.

В 2013 году в рамках ежегодного Всемирного дня культурного разнообразия во имя диалога и развития ЮНЕСКО и Альянс цивилизаций ООН дали старт кампании под лозунгом «Сделай одно дело» в поддержку движения за разнообразие и участие. Побуждая людей и организации со всего мира к принятию конкретных мер по поддержке разнообразия, эта кампания также имеет цели по повышению глобального уровня осведомленности о важности межкультурного диалога, разнообразия и интеграции, и формированию мирового сообщества людей, стремящихся поддерживать разнообразие в реальной и повседневной жизни. Кампания действует через специальную страницу на Facebook, используя ее в качестве платформы, где люди всего мира могут поделиться своим опытом в интерактивном режиме или с помощью видео.

Иван Долгий

В этот день совершается память Иоанна Богослова — одного из двенадцати апостолов. Иоанн был младшим братом апостола Иакова; их обоих Иисус Христос призвал в число своих учеников на Генисаретском озере, где братья ловили рыбу. Богослов считается автором пяти книг Нового Завета: Евангелия от Иоанна, трех посланий и одного откровения.

В этот день крестьяне традиционно сеяли пшеницу. С тех пор осталось несколько пословиц и поговорок, например, такая: «Загоняй кобылицу и паши землю под пшеницу». Обращали внимание и на приметы, связанные с посевом: «Пшеницу сей, когда черемуха зацветет»; «Не сей пшеницу раньше дубового листа».

Зажиточные хозяева в этот день пекли так называемые обетные пироги и угощали ими бедных соседей, а также путников и нищих. Старики специально для этого выходили на дорогу и молились Богу, чтобы он послал им доброго человека, с которым можно разделить кусок хлеба. Если по дороге в это время проходил какой-нибудь бедняк или иной странник, это считалось хорошим знаком и предвещало богатый урожай в будущем. В противном же случае, если разделить обетный пирог ни с кем не удавалось, его нужно было скормить птицам. Самому есть такую выпечку было нельзя.

Именины:

Адриан, Арсений, Иван, Никифор, Пимен