В Мариуполе в День Европы 150 маленьких музыкантов сыграли гимн ЕС

Вчера, 20 мая, во время празднования Дня Европы на Театральной площади Мариуполя прошел флешмоб: 150 юных музыкантов исполнили гимн ЕС – «Оду к радости» Людвига ван Бетховена.

Дети приехали в Мариуполь из разных уголков Донецкой области в рамках конкурса «Сыграем вместе: Восток». Каждый из них репетировал компзицию самостоятельно, а все вместе они впервые сыграли лишь во время флешмоба.

Дирижировал оркестром преподаватель Бахмутского музыкального колледжа Александр Старожилов.

К счастью, погода не помешала юным музыкантам сыграть под открытым небом – ливень пошел лишь после их выступления.