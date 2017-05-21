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Рубрика: Новости Мариуполя
21-05-2017, 08:22
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В Мариуполе в День Европы 150 маленьких музыкантов сыграли гимн ЕС

Вчера, 20 мая, во время празднования Дня Европы на Театральной площади Мариуполя прошел флешмоб: 150 юных музыкантов исполнили гимн ЕС – «Оду к радости» Людвига ван Бетховена.

Дети приехали в Мариуполь из разных уголков Донецкой области в рамках конкурса «Сыграем вместе: Восток». Каждый из них репетировал компзицию самостоятельно, а все вместе они впервые сыграли лишь во время флешмоба.

Дирижировал оркестром преподаватель Бахмутского музыкального колледжа Александр Старожилов.

К счастью, погода не помешала юным музыкантам сыграть под открытым небом – ливень пошел лишь после их выступления.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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