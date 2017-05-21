Ситуация в зоне АТО остается напряженной: за сутки ранены 7 военных

По информации пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки на востоке Украины насчитали 48 фактов использования оружия.

При этом в ход шла тяжелая артиллерия, а также минометы, гранатометы, стрелковое оружие, противотанковый ракетный комплекс и БМП.

На Приморском направлении на линии огня оказались населенные пункты Павлополь, Водяное, Широкино и Красногоровка, на Донецком – Авдеевка, Невельское, Верхнеторецкое, Луганское и Пески, на Луганском – Новозвановка, Новоалександровка, Троицкое и Крымское.

В результате боевых действий ранения получили 7 военнослужащих.