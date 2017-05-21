Сегодня в Украине чтят память жертв политических репрессий

Сегодня, 21 мая, в Украине День памяти жертв политических репрессий. Указом президента Украины Виктора Ющенко № 431/2007 от 21 мая 2007 года каждое третье воскресенье мая установлено Днем памяти жертв политических репрессий.

В этот день в украинских городах проходят мероприятия, а на телевидении и радио отменены развлекательные передачи.

«Сегодня вся Украина чтит память жертв политических репрессий: к мемориальным комплексам и памятникам во многих населенных пунктах страны наши соотечественники несут цветы. Мы склоняем головы, отдавая дань уважения тем, кто погиб или пострадал от тоталитарного режима за свою свободу, национальность, веру, политические убеждения и гражданскую позицию. Полный масштаб количества жертв репрессий и преследований во времена СССР по-жуткому огромный», - отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.