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Рубрика: Новости Украины и мира
21-05-2017, 11:37
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Турция официально разрешила украинцам въезжать по ID-карточкам

Турция в официальном издании опубликовала соглашение с Украиной о взаимных поездках граждан по ID-карточкам. Напомним, это соглашение было подписано сторонами 14 мая.

«Турецкие власти 20 мая официально опубликовали решение 2017/10324 о внесении изменений в порядок взаимных поездок и признания нового (внутреннего) украинского паспорта (ID карты) как проездного документа (travel document) для поездок граждан Украины в Турцию. Ждем ноты МИД с официальной датой начала поездок», - сообщил председатель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк в Facebook.

По его прогнозам, по новым правилам можно будет ездить в Турцию через одну-две недели.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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