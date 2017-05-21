Россия подала иск в ВТО из-за украинских санкций

Из-за введенных на этой неделе санкций Россия подала иск против Украины во Всемирную торговую организацию.

«Есть серьезные основания предполагать, что эти меры принимаются Украиной в нарушение ее обязательств в ВТО, включая дополнительные обязательства, принятые в ходе присоединения. Более того, число антироссийских мер, их характер, охват подпадающих под ограничения отраслей свидетельствуют о том, что Украина системно и сознательно нарушает свои международные обязательства, игнорируя правила международной торговли, другие нормы международного права. При этом некоторые из этих мер не просто не защищают украинскую экономику, а напротив, создают для нее дополнительные проблемы», - заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Первым этапом при подаче иска станут консультации. В ВТО должны провести переговоры с украинским правительством и попытаться найти взаимоприемлемое решение. Если это не сработает, следующий этап – передача дела третейской группе.

«В случае, если консультации не принесут ожидаемого результата, мы имеем право начать вторую стадию спора - передачу дела на рассмотрение третейской группы», - подчеркнул Орешкин.