Россия из-за санкций выводит свои вагоны из Украины

Дочернее предприятие "Российских железных дорог" – "Федеральная грузовая компания" (ФГК) после того, как попала в список украинских санкций, начала выводить из Украины свои вагоны. А их в нашей стране около 6 тысяч штук.

«Завершают рейсы те вагоны, которые двигались в Украину, те вагоны, которые там были, порожние, отравляются в Россию. Никаких проблем с этим не видим. По факту завершения этих операций мы прекратим деятельность на территории Украины», - сказал генеральный директор ФГК Алексей Тайчер.

По его словам, этот процесс займет несколько недель.