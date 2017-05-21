vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1250 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
21-05-2017, 13:05
Просмотров: 317
Комментариев: 0

Россия из-за санкций выводит свои вагоны из Украины

Дочернее предприятие "Российских железных дорог" – "Федеральная грузовая компания" (ФГК) после того, как попала в список украинских санкций, начала выводить из Украины свои вагоны. А их в нашей стране около 6 тысяч штук.

«Завершают рейсы те вагоны, которые двигались в Украину, те вагоны, которые там были, порожние, отравляются в Россию. Никаких проблем с этим не видим. По факту завершения этих операций мы прекратим деятельность на территории Украины», - сказал генеральный директор ФГК Алексей Тайчер.

По его словам, этот процесс займет несколько недель.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Россия подала иск в ВТО из-за украинских санкций

Во Всемирной торговой организации попытаются «помирить» две страны


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»