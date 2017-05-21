Под Мариуполем трактор подорвался на мине

Сегодня утром в поле в районе мариупольской Талаковки, в направлении Коминтерново, трактор во время выполнения сельскохозяйственных работ наткнулся на мину.

В правоохранительные органы о случившемся сообщили военнослужащие, которые несут службу неподалеку от места происшествия.

В результате трактор поврежден, а у водителя контузия, но он смог самостоятельно уйти с поля.

Сейчас специалисты продолжают осмотр территории на отсутствие других взрывоопасных предметов. Открыто уголовное производство по ст.258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.