Порошенко после встречи с Меркель: «нормандский формат» будет активизирован в ближайшее время

Как сообщалось ранее, вчера президент Украины Петр Порошенко посетил Берлин, где встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. По результатам переговоров украинский лидер заявил, что «нормандский формат» (Украина, Россия, Германия и Франция) будет активизирован в ближайшее время для решения конфликта на Донбассе.

«Мы уверены в том, что точно так же, как нет альтернативы Минскому процессу, так и "нормандский формат" будет активно задействован в ближайшее время», - отметил Порошенко.

Он также добавил, что на встрече с Меркель была достигнута договоренность по поводу активной координации действий с новоизбранным президентом Франции Эммануэлем Макроном.