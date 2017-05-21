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Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
21-05-2017, 16:27
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Порошенко после встречи с Меркель: «нормандский формат» будет активизирован в ближайшее время

Как сообщалось ранее, вчера президент Украины Петр Порошенко посетил Берлин, где встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. По результатам переговоров украинский лидер заявил, что «нормандский формат» (Украина, Россия, Германия и Франция) будет активизирован в ближайшее время для решения конфликта на Донбассе.

«Мы уверены в том, что точно так же, как нет альтернативы Минскому процессу, так и "нормандский формат" будет активно задействован в ближайшее время», - отметил Порошенко.

Он также добавил, что на встрече с Меркель была достигнута договоренность по поводу активной координации действий с новоизбранным президентом Франции Эммануэлем Макроном.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
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