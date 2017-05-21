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Рубрика: Новости Донбасса
21-05-2017, 17:03
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На Донетчине повреждена ЛЭП, питающая Красноармейскую фильтровальную станцию

По данным пресс-службы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ), сегодня была повреждена одна из линий электропередач, которая питает Красноармейскую фильтровальную станцию.

В результате станция была обесточена, но через время удалось подавать энергию по резервной схеме.

«Обесточена линия электропередач, прекращена работа Красноармейской фильтровальной станции. Возможная причина – боевые действия в р-не н.п. Пески или Опытное. По состоянию на 12:00 электроснабжение станции осуществляется по резервной схеме. Водоснабжение и работу станции восстановлено», - сообщают в МинВОТ.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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