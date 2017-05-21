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Рубрика: Новости Украины и мира
21-05-2017, 18:30
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Украинцы смогут прожить без «Одноклассников» и «ВКонтакте»

Президент Украины Петр Порошенко считает, что украинцы смогут прожить без российских социальных сетей, которые попали под запрет в нашей стране.

Тему санкций и декоммунизации затронут Порошенко сегодня во время мероприятий, посвященных Дню памяти жертв политических репрессий на территории Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы».

«В течение последних трех лет мы вместе проводим декоммунизацию, вот почему произошел так называемый «ленинопад» и вот почему очистилась карта Украины от имен ее палачей и душегубов, вот почему обновились таблички с названиями улиц, потому коммунистическим идолам нет и не будет места в нашей стране. Кстати, и без подконтрольных «КГБ-ФСБ» социальных сетей мой украинский народ тоже способен прожить», - подчеркнул президент.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»