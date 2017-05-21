24 мая в Минске должны окончательно решить вопрос обмена пленными

Следующая встреча Трехсторонней контактной группы в Минске должна состояться 24 мая, и украинская сторона намерена в этот день поставить точку в вопросе обмена пленными.

«Мы настаиваем на том, что 24 мая во время следующей встречи в Минске должна быть поставлена точка в этом вопросе, где пытается оттягивать кто-то время, и мы должны выйти на окончательную дату освобождения заложников и на окончательный список», - заявила первый заместитель председателя Верховной Рады, участница минских переговоров Ирина Геращенко.

Она также напомнила, что Украина уже завершила верификацию пленных, которые не хотят возвращаться на неподконтрольные территории.