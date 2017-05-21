Кто заплатит повышенные налоги за оставшихся льготников после введения пенсионной реформы

В украинском правительстве намерены повысить ставку единого социального взноса (ЕСВ), но только для работников, имеющих право на льготный выход на пенсию (металлургов, медиков, артистов, шахтёров, работников метрополитена и др.).

Работодателей таких категорий трудящихся обяжут отчислять в государственную казну дополнительно 15 либо 7% от заработной платы каждого занятого на вредном производстве сотрудника.

После снижения в законодательном порядке полтора года назад ставки ЕСВ с 41 до 22%, дефицит Пенсионного фонда начал катастрофически расти, достигнув рекордной отметки. В правительстве такую ситуацию назвали „критической“ и вновь решили повысить ставку налога за счёт работников вредного производства, имеющих право на досрочное начисление пенсионных выплат.

В Министерстве социальной политики подсчитали, что для получения минимальной пенсии человеку требуется, как минимум, оплачивать взносы в солидарную систему 33 года. При этом минимальная сумма ЕСВ на одного работника составляет 704 гривны при минимальной пенсии 1312 гривен.

Если в течение 18 лет, которые среднестатистический украинец живёт после выхода на пенсию, пенсионер будет получать эту минимальную пенсию, из Пенсионного фонда ему перечислят 283 тысячи гривен.

Но, как опять же утверждают в Минсоцполитики, многие за всю жизнь не заработали даже на минимальную пенсию, но право на её получение они имеют…

После проведения пенсионной реформы работодатели будут платить за своих сотрудников по первому списку ЕСВ в размере 37% от их заработной платы, а за сотрудников второго списка – 27%, при сохранении прежней ставки в 22% для остальных категорий.

Пресс-служба Министерства социальной политики процитировала своего министра Андрея Реву: «Сегодня ставка единого взноса составляет 22 процента. Звучали предложения о возвращении к большей ставке взноса, однако правительством принято принципиальное решение о сохранении её размера на таком же уровне».

А вот насчёт запуска в Украине накопительного уровня в ближайшее время пока ничего не известно. Если это произойдёт, то украинские работники младше 35 лет будут обязаны выплачивать дополнительно от 2 до 7% в накопительный пенсионный фонд…