Кому из мариупольцев сегодня отключат воду

Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 22 мая, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача воды в пос. Зирка по следующим адресам:
- ул.Северная, 1-38
- пер.Северный, 27-36
- ул.Тополиная, 1-26а.
Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 22 мая, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача воды в пос. Зирка по следующим адресам:
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