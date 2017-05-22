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Рубрика: Новости Мариуполя
22-05-2017, 08:24
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Кому из мариупольцев сегодня отключат воду

Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 22 мая, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача воды в пос. Зирка по следующим адресам:

  • ул.Северная, 1-38
  • пер.Северный, 27-36
  • ул.Тополиная, 1-26а.

Источник: городской сайт Мариупольские новости

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