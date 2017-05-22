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Рубрика: Новости Мариуполя
22-05-2017, 08:40
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Мариупольцы стоя аплодировали #соТворению

Народный театр "Театромания" в ДК «Молодёжный представил уникальное произведение искусства, поразившее мариупольцев. В экспериментальной постановке режиссерского дуэта Ольги Самойловой и Антона Тельбизова был осуществлён микс из прозы и поэзии, раскрывающих тему истинных человеческих ценностей. При написании сценария были использованы фрагменты стихотворений харьковского барда Владимира Васильева, писателя Владимира Леви, поэтессы Натальи Ромашкиной и вьетнамского мыслителя Тхить Нать Ханя. Пронзительные тексты монологов созданы актрисой театра Марией Кутняковой и режиссёром Ольгой Самойловой.

На сцене был занят практически весь состав "Театромании". Нужно отметить, что спектакль вызвал восторг зрителей как благодаря высокому уровню актёрской игры, так и великолепным сценическим оформлением, декорациями, костюмами, музыкальным и световым сопровождением.

Спектакль заставил зрителей задуматься над проблемами современности, в которой человечность, любовь, духовные идеалы нивелируются, стираются под воздействием медиа, ложных ценностей, внушаемых социуму в эпоху потребительства.

Монологи, звучавшие со сцены, многих гостей премьеры спектакля заставили плакать своей пронзительной искренностью.

В финале спектакля зал взорвался овациями. Зрители аплодировали стоя.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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