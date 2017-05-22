Сетевое табу

Кому из нас не понятно, что запретить человеку что-то – это автоматически привлечь и заострить его внимание на предмете табу. Сегодня в Украине под запрет попал ряд Интернет-ресурсов, которыми ранее активно пользовались граждане.

«Давно пора» – подчеркивают многие. Разумеется, что в этом вопросе не обошлось без некой политической подоплеки. Однако неоднозначность в отношении многомиллионного населения нашей страны к данному решению налицо.

Современная Интернет-зависимость стала бичом последнего времени. Люди ушли с головой в социальные сети. Проживают некую параллельную виртуальную жизнь. Не исключение – дети, для которых в соцсетях таятся свои угрозы и опасности.

Но вместе с тем, те, кто привык к такому способу коммуникации или же просто не имеет другой возможности общения с родными и знакомыми, сегодня упорно негодуют по данному поводу.

Как бы там ни было, уже в скором времени активным пользователям пройдется отвыкать от ежедневного присутствия online и искать иные альтернативы общению в Интернете.

А как к такому повороту относитесь вы, и насколько безболезнен для вас данный запрет?