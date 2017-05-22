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Prizma


Рубрика: Ценное мнение
22-05-2017, 09:01
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Сетевое табу

Кому из нас не понятно, что запретить человеку что-то – это автоматически привлечь и заострить его внимание на предмете табу. Сегодня в Украине под запрет попал ряд Интернет-ресурсов, которыми ранее активно пользовались граждане.

«Давно пора» – подчеркивают многие. Разумеется, что в этом вопросе не обошлось без некой политической подоплеки. Однако неоднозначность в отношении многомиллионного населения нашей страны к данному решению налицо.

Современная Интернет-зависимость стала бичом последнего времени. Люди ушли с головой в социальные сети. Проживают некую параллельную виртуальную жизнь. Не исключение – дети, для которых в соцсетях таятся свои угрозы и опасности.

Но вместе с тем, те, кто привык к такому способу коммуникации или же просто не имеет другой возможности общения с родными и знакомыми, сегодня упорно негодуют по данному поводу.

Как бы там ни было, уже в скором времени активным пользователям пройдется отвыкать от ежедневного присутствия online и искать иные альтернативы общению в Интернете.

А как к такому повороту относитесь вы, и насколько безболезнен для вас данный запрет?


ОПРОС

Как вы относитесь к запрету социальной сети «В контакте» и других Интернет-ресурсов в Украине?

В этой соцсети вся моя жизнь, поэтому я не собираюсь от нее отказываться
Запрет у меня как свободного гражданина вызывает протест, несмотря на условную зависимость от соцсети
Поддерживаю данное решение, есть достойная альтернатива среди соцсетей
Мне безразлично – я не являюсь пользователем соцсетей

Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
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Редакция «Мариупольских новостей»