Военное командование Украины периодически оценивает угрозы прорыва противников в Донбассе, в частности и на Мариупольском направлении, где в последнее время обстрелы не прекращаются.
Как рассказал руководитель пресс-центра штаба АТО Антон Миронович, на данный момент у подразделений ДНР-ЛНР нет возможности провести крупномасштабное наступление и прорвать оборону украинских сил, передает Апостроф.
Он отметил, что на всех важных рубежах усилены позиции военных. "В районе Павлополя, как и по всей зоне АТО, возможностей для прорыва боевиков нет. Там сосредоточены наши большие силы, подтянуты серьезные резервы, и поводов для беспокойства нет", – сообщил Миронович.
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Рубрика: Новости Мариуполя
22-05-2017, 09:29
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Под Мариуполем подтянуты серьезные резервы ВСУ для защиты
Военное командование Украины периодически оценивает угрозы прорыва противников в Донбассе, в частности и на Мариупольском направлении, где в последнее время обстрелы не прекращаются.
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»