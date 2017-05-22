Под Мариуполем подтянуты серьезные резервы ВСУ для защиты

Военное командование Украины периодически оценивает угрозы прорыва противников в Донбассе, в частности и на Мариупольском направлении, где в последнее время обстрелы не прекращаются.



Как рассказал руководитель пресс-центра штаба АТО Антон Миронович, на данный момент у подразделений ДНР-ЛНР нет возможности провести крупномасштабное наступление и прорвать оборону украинских сил, передает Апостроф.



Он отметил, что на всех важных рубежах усилены позиции военных. "В районе Павлополя, как и по всей зоне АТО, возможностей для прорыва боевиков нет. Там сосредоточены наши большие силы, подтянуты серьезные резервы, и поводов для беспокойства нет", – сообщил Миронович.