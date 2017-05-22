Работники полиции по безопасности дорожного движения выдвинули предложения по единой схеме движения большегрузных транспортных средств и установки знаков, запрещающих движение транспорта, который перевозит груз более 24 тонн.
На въезде в крупные города, такие как Мариуполь, Покровск, Славянск, Краматорск, Бахмут хотят установить информационные табло с указанием маршрута движения большегрузного транспорта с определением мест остановок и дислокации весовых комплексов.
С целью разработки единой схемы движения грузовиков, правоохранители готовят необходимую информацию в органы местного самоуправления всех уровней.
Также на дорогах будут обустроены места отстоя грузовиков при температуре 28 градусов тепла, сообщили в полиции.
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На Донетчине создадут единую схему движения грузовых авто в летний период
Работники полиции по безопасности дорожного движения выдвинули предложения по единой схеме движения большегрузных транспортных средств и установки знаков, запрещающих движение транспорта, который перевозит груз более 24 тонн.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»