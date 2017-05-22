Вашингтон может сократить объем безвозмездной военной помощи ряду государств, в том числе Украине, или полностью прекратить ее предоставление. Об этом со ссылкой на источники в руководстве США сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, в список стран, которых может затронуть это предложение, должны войти Пакистан, Тунис, Ливан, Колумбия, Филиппины, Вьетнам и Украина. Для них выдача грантов будет заменена на выдачу кредитов, которые должны быть потрачены на закупку военного оборудования в США.
В общей сложности, по оценкам газеты, речь идет о военной помощи на $1 млрд. Для вступления в силу данные предложения администрации должны быть утверждены американскими законодателями.
- Главная /
- Новости Украины и мира /
- Украина может лишиться безвозмездной военной помощи от США, - СМИ
Украина может лишиться безвозмездной военной помощи от США, - СМИ
Вашингтон может сократить объем безвозмездной военной помощи ряду государств, в том числе Украине, или полностью прекратить ее предоставление. Об этом со ссылкой на источники в руководстве США сообщает The Wall Street Journal.
Читайте также:
Порошенко после встречи с Меркель: «нормандский формат» будет активизирован в ближайшее время
Альтернативы ему нет
Россия подала иск в ВТО из-за украинских санкций
Во Всемирной торговой организации попытаются «помирить» две страны
Редакция «Мариупольских новостей»