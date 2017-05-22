Минувшей ночью под обстрел попали Донецк, Докучаевск и Ясиноватая. Пострадала инфраструктура.
«Четыре многоквартирных дома повреждены обстрелами в городе Докучаевске, еще два дома и здание магазина пострадали в Ясиноватой и селе Спартак», — сообщили ДАН главы местных администраций.
Разрушения зафиксированы и в Донецке. Один частный дом закогрелся, еще один поврежден в результате прямого попадания.
Есть и пострадавшие среди мирных жителей. В селе Спартак во время обстрела по улице Октябрьская, 50 ранена женщина. По словам медиков, ее состояние удовлетворительное.
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Рубрика: Новости Донбасса
22-05-2017, 10:54
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Под Донецком во время обстрела ранена женщина
Минувшей ночью под обстрел попали Донецк, Докучаевск и Ясиноватая. Пострадала инфраструктура.
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»