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Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
22-05-2017, 10:54
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Под Донецком во время обстрела ранена женщина

Минувшей ночью под обстрел попали Донецк, Докучаевск и Ясиноватая. Пострадала инфраструктура.

«Четыре многоквартирных дома повреждены обстрелами в городе Докучаевске, еще два дома и здание магазина пострадали в Ясиноватой и селе Спартак», — сообщили ДАН главы местных администраций.

Разрушения зафиксированы и в Донецке. Один частный дом закогрелся, еще один поврежден в результате прямого попадания.

Есть и пострадавшие среди мирных жителей. В селе Спартак во время обстрела по улице Октябрьская, 50 ранена женщина. По словам медиков, ее состояние удовлетворительное.




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