vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1720 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
22-05-2017, 11:03
Просмотров: 357
Комментариев: 0

Обстрел не повредил оборудование ДФС, водоснабжение происходит в штатном режиме

Донецкая фильтровальная станция, попавшая вечером 21 мая под минометный огонь, продолжает работать. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в Twitter.

В результате обстрела персонал станции и оборудование не пострадали.

"По состоянию на 8:30, Донецкая фильтровальная станция работает", – говорится в сообщении.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

В ОБСЕ заявляют о вооруженных детях на Донбассе

На неподконтрольных территориях


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»