Донецкая фильтровальная станция, попавшая вечером 21 мая под минометный огонь, продолжает работать. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в Twitter.
В результате обстрела персонал станции и оборудование не пострадали.
"По состоянию на 8:30, Донецкая фильтровальная станция работает", – говорится в сообщении.
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Рубрика: Новости Донбасса
22-05-2017, 11:03
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Обстрел не повредил оборудование ДФС, водоснабжение происходит в штатном режиме
Донецкая фильтровальная станция, попавшая вечером 21 мая под минометный огонь, продолжает работать. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в Twitter.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»