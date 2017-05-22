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  • Открытые границы через 20 дней: официальный журнал ЕС опубликовал решение о безвизовом режиме с Украиной

Рубрика: Новости Мариуполя
22-05-2017, 11:52
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Открытые границы через 20 дней: официальный журнал ЕС опубликовал решение о безвизовом режиме с Украиной

Официальный вестник Европейского Союза в понедельник обнародовал решение о безвизовом режиме для граждан Украины. Ознакомиться с публикацией можно здесь.

Таким образом, украинцы смогут въезжать в страны Евросоюза через 20 дней - с 11 июня.

Напомним, что 17 мая было подписано Соглашение о безвизовом режиме между ЕС и Украиной. Отмена виз касается всех стран Шенгенской зоны, кроме Ирландии и Великобритании. Кроме того, украинцы смогут посещать четыре страны, не входящие в ЕС: Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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