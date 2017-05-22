В ДНР будут штрафовать и задерживать автомобили за езду с украинскими номерами

В интернет-ресурсах ДНР появилась информация о том, что все транспортные средства нечетного года выпуска, должны быть зарегистрированы в так называемом «УГАИ» ДНР.



Срок прохождения регистрации должен определяться по месяцу регистрации, которая указана в регистрационных документах выданных подразделением Госавтоинспекции Украины.



Что касается юридических лиц, которые уже были обязаны перерегистрировать свое транспортное средство независимо от года выпуска, просят поторопиться и пройти регистрации.



Все транспортные средства, которые прошли регистрацию в ДНР, обязаны эксплуатироваться только с регистрационными номерами и так называемыми документами ДНР.



Что касается того, если автовладелец не поставит свое транспортное средство на учет в «республике», то он будет оштрафован. Сумма штрафа будет колебаться от 340 до 510 рублей, при этом, транспортное средство будет задержано и отправлено на штрафстоянку.