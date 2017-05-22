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Рубрика: Новости Мариуполя
22-05-2017, 13:54
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В Мариуполе почтили память погибших моряков Азовья

В Мариуполе не забывают моряков, ушедших из жизни вдали от родного берега при исполнении профессионального долга. Уже 21-й год подряд 22 мая, в День памяти погибших моряков Азовья, на площади Воинов-Освободителей собираются неравнодушные мариупольцы, чтобы вспомнить тех, кто не вернулся живым домой. Об этом рассказала президент общественной организации "Комитет семей погибших моряков" Валентина Милютина.

Сегодня в митинге-реквиеме приняли участие начальник департамента культурно-общественного развития городского совета Оксана Гринько, общественные организации, курсанты морской академии и представители пограничной службы.

«Я хочу, прежде всего, выразить слова соболезнования семьям, которые испытали на себе боль потери близкого человека. Пока мы помним их - они вместе с нами, оберегают нас от бед и делают нас сильнее и добрее», - выразила слова соболезнования Оксана Гринько.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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