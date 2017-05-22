В Мариуполе в реке Кальмиус три недели плавал утопленник

В Мариуполе нашли утопленника. Тело было поднято из реки Кальмиус 18 мая, на отрезке между проспектом Металлургов и улицей Макара Мазая. Сейчас личность погибшего не установлена.



Как сообщили в полиции, это мужчина. Рост 170-175 см. Волосы темно-русые. Возраст от 20 до 40 лет. Был одет в футболку синего цвета с надписью «Феррари», джинсы синего цвета.

На верхней челюсти слева отсутствуют 4-й,5-й,8-й зуб, справа - 5-й,8-й. Длина стопы 24,5 сантиметра.



Тело находилось в воде примерно 3 недели.

Если вам известен утопленник или вы обладаете информацией о его личности, сообщите об этом по телефонам 095-524-03-04, 096-797-20-14 или 102.