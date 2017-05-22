Улучшать качество водоснабжения Мариуполя поможет французская компания

Сегодня в Мариуполь прибыл президент французской компании «Beten International» Жан Рош. Как сообщили в пресс-службе горсовета, компания 25 лет успешно работает в Украине. Она занимается инженерией, то есть реализацией и разработкой промышленных проектов. Основные сферы деятельности - энергетика, экология и инфраструктура. В мэрии отметили, что приезд «Beten International» состоялся благодаря планомерной деятельности городского совета. Представительство компании заинтересовалось проектами Мариуполя после встречи в феврале с мэром Вадимом Бойченко в посольстве Франции.



Президент «Beten International» ознакомился с проблемой водоснабжения Мариуполя. В «Горводоканале» ему рассказали, какие стратегические задачи стоят перед городом в этом вопросе.

В связи с напряженной ситуацией в регионе, Мариуполь не обеспечивается водой в полной мере. «У нас две проблемы. Необходимо найти альтернативный источник водоснабжения, которое способно покрыть все необходимые потребности населения, и чтобы не зависеть в дальнейшем от канала Северский Донец. А также дальнейшая очистка воды, чтобы она отвечала вкусовыми качествами и всем параметрам», - рассказал главный инженер «Горводоканала» Сергей Коваль.



Во время обсуждения подняли и проблему потери воды на перегоне, которая составляет более 50% из-за плохого состояния трубопровода. Необходимо заменить более 1200 км водовода.

По мнению Сергея Коваля, над этими вопросами нужно работать комплексно с привлечением специалистов и компаний, которые помогут дать правильный вывод, технические рекомендации, чтобы решить проблему в ближайшем будущем.



В завершение встречи Жан Рош отметил, что «Горводоканал» провел колоссальный объем работы для выявления реальных проблем, стоящих перед городом. Однако, прежде чем приступить к реализации проектов необходимо провести не менее важную работу по поиску инвестиций. «Одна из наших задач - является разработка технико-экономических обоснований, бизнес-планов для привлечения международного финансирования», - подчеркнул президент французской компании.

Он отметил, что компания планирует сделать все для того, чтобы решить существующие проблемы и наиболее эффективно сотрудничать с Мариуполем для его успешного развития.