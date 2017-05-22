Кабинет министров Украины установил порядок выплаты пенсий по месту фактического проживания в пределах Украины, указанному в заявлении, а не по месту прописки, как было раньше.
Соответствующее постановление от 17 мая опубликовано на правительственном портале.
“Уточнены положения… в части осуществления выплаты пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания лица, указанному в заявлении”, – прокомментировали документ в Секретариате Кабмина.
- Главная /
- Новости Украины и мира /
- Решение Кабмина: отныне пенсии будут платить по месту проживания
Рубрика: Новости Украины и мира
22-05-2017, 15:12
Просмотров: 1825
Комментариев: 0
Решение Кабмина: отныне пенсии будут платить по месту проживания
Кабинет министров Украины установил порядок выплаты пенсий по месту фактического проживания в пределах Украины, указанному в заявлении, а не по месту прописки, как было раньше.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Loading...
Читайте также:
Открытые границы через 20 дней: официальный журнал ЕС опубликовал решение о безвизовом режиме с Украиной
Соглашение вступит в силу с 11 июня 2017 года
С 1 января военным пенсионерам обещают значительно повысить пенсию
Изменения будут внесены в отдельный законопроект
Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.
Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»