vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1679 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
22-05-2017, 15:12
Просмотров: 1825
Комментариев: 0

Решение Кабмина: отныне пенсии будут платить по месту проживания

Кабинет министров Украины установил порядок выплаты пенсий по месту фактического проживания в пределах Украины, указанному в заявлении, а не по месту прописки, как было раньше.

Соответствующее постановление от 17 мая опубликовано на правительственном портале.

“Уточнены положения… в части осуществления выплаты пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания лица, указанному в заявлении”, – прокомментировали документ в Секретариате Кабмина.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

С 1 января военным пенсионерам обещают значительно повысить пенсию

Изменения будут внесены в отдельный законопроект


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»