В Мариупольском морском лицее прозвучал сигнал тревоги: обнаружен подозрительный предмет

Обычный школьный день лицеистов был прерван сигналом тревоги. Подозрительный пакет был обнаружен педагогами на втором этаже. По такой легенде прошли учения по эвакуации подростков, рассказали в полиции.



О находке сообщили правоохранителям. На место прибыла следственно-оперативная группа, взрывотехники и четвероногие «детективы».

За считанные минуты присутствующие покинули помещение, после чего к обследованию приступили специалисты. С соблюдением всех мер безопасности полицейские вынесли пакет и на глазах у школьников уничтожили его во взрывозащитном контейнере.

Также правоохранители провели занятия по технике безопасности при обнаружении подозрительных предметов.



Педагоги отметили необходимость проведения таких учений, подчеркнув, что они наглядно обучают правильному поведению в нестандартных ситуациях и дисциплинируют.