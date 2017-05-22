vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1665 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
22-05-2017, 15:34
Просмотров: 1412
Комментариев: 0
[Фото]

В Мариупольском морском лицее прозвучал сигнал тревоги: обнаружен подозрительный предмет

Обычный школьный день лицеистов был прерван сигналом тревоги. Подозрительный пакет был обнаружен педагогами на втором этаже. По такой легенде прошли учения по эвакуации подростков, рассказали в полиции.

О находке сообщили правоохранителям. На место прибыла следственно-оперативная группа, взрывотехники и четвероногие «детективы».

За считанные минуты присутствующие покинули помещение, после чего к обследованию приступили специалисты. С соблюдением всех мер безопасности полицейские вынесли пакет и на глазах у школьников уничтожили его во взрывозащитном контейнере.

Также правоохранители провели занятия по технике безопасности при обнаружении подозрительных предметов.

Педагоги отметили необходимость проведения таких учений, подчеркнув, что они наглядно обучают правильному поведению в нестандартных ситуациях и дисциплинируют.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

В Мариуполе в реке Кальмиус три недели плавал утопленник

Полиция устанавливает личность погибшего

В Мариуполе полуторагодовалый ребенок откусил термометр

Мальчика госпитализировали в больницу с отравлением ртутью


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»