vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1668 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
22-05-2017, 15:57
Просмотров: 865
Комментариев: 0
[Фото]

Компьютеры украинцев атакует новый вирус-вымогатель XData, шифрующий данные

Специалисты Malware Hunter Team на прошлой неделе обнаружили новый вирус-вымогатель XData, который распространяется быстрее Wanna Cry. Он шифрует все файлы компьютера или сети, и требует выкуп за ключ к расшифровке.

Особенность вируса XData в том, что распространяется он в первую очередь в Украине.

Вирус использует алгоритм шифрования AES. Стоимость дешифратора варьируется от 0,1 до 1 Bitcoin (от 5 800 до 58 000 грн) в зависимости от объема зашифрованной информации и количества инфицированных ПК в каждом конкретном случае.

На данный момент неизвестно, как распространяется этот вирус и как заражает компьютеры. Стандартными путями для вирусов-вымогателей являются фишинговые атаки через электронные письма с зараженными вложениями, использование эксплойтов ОС, фальшивые рекламные ссылки, зараженные установщики и другие.

Также специалисты отмечают, что не знают, как расшифровать файлы без уплаты выкупа.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Масштабная хакерская атака: WannaCry за полдня заразил десятки тысяч компьютеров по всему миру

Злоумышленники вымогают 300 долларов в биткоинах за разблокирование данных


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»