Компьютеры украинцев атакует новый вирус-вымогатель XData, шифрующий данные

Специалисты Malware Hunter Team на прошлой неделе обнаружили новый вирус-вымогатель XData, который распространяется быстрее Wanna Cry. Он шифрует все файлы компьютера или сети, и требует выкуп за ключ к расшифровке.



Особенность вируса XData в том, что распространяется он в первую очередь в Украине.



Вирус использует алгоритм шифрования AES. Стоимость дешифратора варьируется от 0,1 до 1 Bitcoin (от 5 800 до 58 000 грн) в зависимости от объема зашифрованной информации и количества инфицированных ПК в каждом конкретном случае.

На данный момент неизвестно, как распространяется этот вирус и как заражает компьютеры. Стандартными путями для вирусов-вымогателей являются фишинговые атаки через электронные письма с зараженными вложениями, использование эксплойтов ОС, фальшивые рекламные ссылки, зараженные установщики и другие.



Также специалисты отмечают, что не знают, как расшифровать файлы без уплаты выкупа.