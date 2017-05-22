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Рубрика: Новости Донбасса
22-05-2017, 16:23
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В Донецкой области мужчина убил свою беременную жену, а потом повесился

Правоохранители Мирнограда расследуют жестокое убийство беременной женщины и самоубийство ее мужа. О произошедшей трагедии в полицию сообщила соседка.

Тела были обнаружены в доме. По предварительным данным, между супругами возник конфликт, в ходе которого 35-летний мужчина задушил свою 28-летнюю жену. После этого убийца решил свести счеты с жизнью и повесился.

Информация по данному факту внесена в ЕРДР по ст.115 «Умышленное убийство» УК Украины. В настоящее время назначено проведение ряда экспертиз, по результатам которых будет окончательно установлена ??причина гибели супругов.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»