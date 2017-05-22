Жительницу Мариуполя укусил клещ: женщина попала в больницу

Жительницу Мариуполя на даче в Мелекино укусил клещ. Заметила она его не сразу, а сняв самостоятельно - раздавила. На следующий день, почувствовав сильное недомогание, обратилась в больницу с жалобами на повышенную температуру тела, рвоту, покраснение на месте укуса. После обследования врач-инфекционист поставил диагноз «Лайм-боррелиоз» под вопросом, сообщили в пресс-службе горсовета.



По информации энтомолога паразитологической лаборатории Мариупольского городского филиала ДК "ДОЛЦ МЗ Украины" Людмилы Доценко, в нашем регионе клещи являются переносчиком вирусного клещевого энцефалита, болезни Лайма, туляремии. Заражение происходит при укусе клеща: с его слюной в рану могут попасть и возбудители заболевания. В прошлом году в Мариуполе 8 человек переболели Лайм-боррелиозом, в 2015 - 9 человек. Смертельных случаев не было.



Болезнь Лайма - это зоонозное (общая болезнь для человека и животных) природно-очаговое инфекционное заболевание. Инкубационный период составляет от 1 до 53-х дней, но чаще 12 дней. Болезнь отличается широким спектром проявления - от легких стертых форм до чрезвычайно тяжелых: поражается опорно-двигательный аппарат и нервная система. Ведущим клиническим признаком при Лайм-боррелиозе есть клещевая мигрирующая эритема - большие высыпания на коже в виде бычьего глаза и не обязательно в месте укуса.



Защититься от нападения клещей не сложно: перед выходом на открытую природу, при поездке на дачу необходимо обработать одежду и открытые части тела средствами, отпугивающими клещей. Сделать это необходимо, так как после зимы клещи особенно голодны.



Если клещ все же укусил, независимо от того сами вы сняли клеща или вам оказал помощь хирург, необходимо обратиться к врачу-инфекционисту для получения превентивного лечения.