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Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
22-05-2017, 17:25
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В рядах украинских военных будут бороться с пьянством «атмосферой нетерпимости»

Министерство обороны обязало командиров военных подразделений создать в подчиненном коллективе атмосферу нетерпимости к пьянству. Об этом говорится в приказе министра обороны Степана Полторака №233 "О мерах о предупреждении пьянства в Вооруженных силах Украины".

Согласно ему, командирам военных подразделений и видов войск поручено считать профилактику пьянства одним из основных направлений работы по профилактике правонарушений.

Им поручено провести соответствующую разъяснительную работу среди военнослужащих, также приказано не допускать и немедленно отстранять от службы лиц с признаками алкогольного опьянения, активизировать деятельность военных коллективов по устранению причин и условий, способствующих устранению пьянства и алкоголизма. Также рекомендуется привлекать к мероприятиям морально-психологического обеспечения относительно военнослужащих, склонных к злоупотреблению алкогольных напитков, их близких родственников (с их согласия).

Кроме того, военные (трудовые) коллективы обязаны рассматривать каждый случай нарушения военной дисциплины или общественного порядка пьяным военным на общих собраниях.

"Создать в подчиненных подразделениях атмосферу нетерпимого отношения к каким-либо формам пьянства", - сказано в документе.

В работе по профилактике пьянства рекомендуют предусматривать динамическое медицинское и психологическое наблюдение за лицами, в быту злоупотребляющих  алкогольными напитками, внедрять здоровый образ жизни в военных коллективах, организовать проведение бесед и кинолектории по тематике антиалкогольной направленности с привлечением к их проведению специалистов - наркологов, психиатров, представителей правоохранительных органов.

Приказ также обязывает командиров лишать премий за употребление алкогольных напитков на территории воинской части как в рабочее, так и в нерабочее время.

Также поручено учитывать при приеме граждан на службу их отношение к злоупотреблению спиртными напитками и отражать это в служебной характеристике.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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