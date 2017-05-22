В рядах украинских военных будут бороться с пьянством «атмосферой нетерпимости»

Министерство обороны обязало командиров военных подразделений создать в подчиненном коллективе атмосферу нетерпимости к пьянству. Об этом говорится в приказе министра обороны Степана Полторака №233 "О мерах о предупреждении пьянства в Вооруженных силах Украины".



Согласно ему, командирам военных подразделений и видов войск поручено считать профилактику пьянства одним из основных направлений работы по профилактике правонарушений.



Им поручено провести соответствующую разъяснительную работу среди военнослужащих, также приказано не допускать и немедленно отстранять от службы лиц с признаками алкогольного опьянения, активизировать деятельность военных коллективов по устранению причин и условий, способствующих устранению пьянства и алкоголизма. Также рекомендуется привлекать к мероприятиям морально-психологического обеспечения относительно военнослужащих, склонных к злоупотреблению алкогольных напитков, их близких родственников (с их согласия).



Кроме того, военные (трудовые) коллективы обязаны рассматривать каждый случай нарушения военной дисциплины или общественного порядка пьяным военным на общих собраниях.



"Создать в подчиненных подразделениях атмосферу нетерпимого отношения к каким-либо формам пьянства", - сказано в документе.



В работе по профилактике пьянства рекомендуют предусматривать динамическое медицинское и психологическое наблюдение за лицами, в быту злоупотребляющих алкогольными напитками, внедрять здоровый образ жизни в военных коллективах, организовать проведение бесед и кинолектории по тематике антиалкогольной направленности с привлечением к их проведению специалистов - наркологов, психиатров, представителей правоохранительных органов.



Приказ также обязывает командиров лишать премий за употребление алкогольных напитков на территории воинской части как в рабочее, так и в нерабочее время.



Также поручено учитывать при приеме граждан на службу их отношение к злоупотреблению спиртными напитками и отражать это в служебной характеристике.