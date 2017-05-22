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Рубрика: Новости Мариуполя
22-05-2017, 17:58
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Специалисты из Франции расскажут и покажут Мариуполю, что делать с отходами

Как мы уже писали, в Мариуполе с визитом находится президент французской компании «Beten International» Жан Рош. По информации пресс-службы мэрии, на встрече с городской властью обсуждлаи четыре проекта, по которым компания «Beten International» подготовила план работ и готова разработать по ним проектно-сметную документацию.

«Мы, как инженерная компания, готовы предлагать решения, в том числе инновационные, по большинству вопросов, стоящих перед городом. А также помогать в подготовке заявлений на международное финансирование проектов», - подчеркнул Жан Рош.

Одним из таких направлений стало решение проблем с мусором. В Мариуполе сейчас находится три полигона: действие двух из них - приостановлено, а работающий - уже заполнен на 70%. В планах - строительство мусоросортивочного комплекса. Коммунальные службы Мариуполя хотят перенят передовой европейский опыт в этом вопросе.

Французская компания «Beten International» выявили готовность предложить Мариуполю наиболее эффективные варианты, экономически целесообразные решения проблемы, которые будут соответствовать принятой национальной стратегии обращения с отходами.

Было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве, в рамках которой предусмотрен визит представителей горсовета во французские компании, которые успешно решают проблемы управления твердыми бытовыми отходами.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»