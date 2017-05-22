Неподконтрольная часть Луганщины может остаться без воды: завтра Попаснянский водоканал собираются отключить из-за долгов

"Луганское энергетическое объединение" 23 мая намерено отключить от электроснабжения западную фильтровальную станцию КП "Попаснянский водоканал", через которую поставляется вода на неконтролируемые районы Луганской области. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компании.



Причиной отключения являются долги в размере более 142 млн грн.



"Отключение должно было произойти еще неделю назад - 15 мая, но тогда "Укрэнерго" не позволило ЛЭО осуществить задуманное, используя сомнительные отговорки - то ЛЭО должно согласовать отключение с Луганской облгосадминистрацией (согласно законодательству, ЛЭО не обязано согласовывать отключение должника с властями), то - возникли проблемы с оборудованием, что не дает возможности отключить ЗФС", - отметили в компании.



По данным ЛЭО, на 23 мая запланировано также отключение от электроэнергии "Лисичанскводоканала", долг которого за электроэнергию составляет почти 130 млн грн.



Ранее, пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщала, что поставки воды на территорию ОРЛО пока невозможны из-за долга Попаснянского водоканала. С этой ситуацией ознакомили представителей международных гуманитарных организаций.



Напомним, в прошлый раз электроснабжение КП "Попаснянский районный водоканал" было прекращено 1 декабря.