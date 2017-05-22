Как сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета, часть Кальмиусского района останется без воды в связи с проведением ремонтных работ.
В частности, с 9:00 23 мая до 18:00 26 мая не будет воды по адресам: дс №57, М. Сибиряка, 36-76, 43-45; ул. Героическая, 1-25; пер. Я.Мудрого, 17-36; проезд Тоннельный, 4-16; пер. Ключевой, 1-38.
Кроме того, с 9:00 24 мая до 18:00 26 мая будет прекращена подача воды по следующим адресам: ЦТП 3, 5; кот 777; горбольница №5; дс 71, 90, 61, 84, 98; ОШ№ 28; РОВД, МРЭО, Полиция; ПТУ №4; заправка; школьное питание; ДК Металлургов; пр. Металлургов, 135-213, 156-160; ул. Сеченова, 76-98; ул. Карпинского, 37, 37а, 84; ул. Нестерова, 1-40; ул. Зеленая, 1-21; М. Мазая, 1-70; ул. Железнодорожный мост, 1-75; ул. Шлаковая, 1-58; ул. Проектная, 1-56; ул. Кирпичный Массив, 1-13; ул. Лобачевского, 1-46; ул. Боткина, 1-96; ул. Фруктовая, 1-57; ул. Новая жизнь, 1-25; ул. Дальневосточная, 1-44; ул. Сормовская, 2-16; ул. Монтажная, 1-14.
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Жителям Кальмиусского района Мариуполя на несколько дней перекроют воду
Как сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета, часть Кальмиусского района останется без воды в связи с проведением ремонтных работ.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»