Пессимистические прогнозы для украинского бизнеса

Как сообщает медиаресурс «Сегодня», Государственной службой статистики опубликована пессимистическая информация об ожиданиях предприятий почти всех сфер деятельности в Украине относительно их деловой деятельности в перспективе.



Было проведено соответствующее исследование, и по его результатам сделаны следующие выводы. В целом по промышленности во втором квартале 2017 года по сравнению с первым кварталом снижен индикатор деловой уверенности на один процентный пункт – баланс ответов составляет -6%.



Если говорить о перерабатывающей промышленности, то здесь он повысился также на тот же 1 п.п. и составляет также -6%.



Индикатор делового климата и в промышленности в целом, и в перерабатывающей промышленности, в частности, составляет 1%, с той лишь разницей, что в перерабатывающей промышленности он не изменился, а в промышленности в целом он упал на 1 п.п.

Ожидания респондентов промышленных предприятий по состоянию их деловой активности на второй квартал, что следует из результатов исследования, выглядят следующим образом:

уменьшение количества работников на предприятиях;

рост отпускных цен на продукцию;

увеличение на 1,2 п.п. загруженности производственных мощностей, которая в среднем составляет 65,5%;

снижение влияния такого сдерживающего производство фактора, как недостаточный спрос, и одновременное усиление влияния такого фактора, как нехватка сырья, материалов и оборудования;

обеспеченность заказами, как и в I кв. – в среднем на 4 месяца работы.

По официальным данным Госстата, несмотря на достижение существенного роста объёмов производства в целом по ряду основных промышленных групп, значительное проседание в энергетическом секторе повлияло на снижение индекса производства в целом до 99,3%.

Такие прогнозы вряд ли способны вызвать оптимизм.